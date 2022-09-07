Задержанных на суде Насту Лойко и Данилу Кашевского отправили на сутки 7.09.2022, 15:19

Приговор вынес судья Андрей Млечко.

Bчера возле Мингорсуда после суда над 10 политзаключенными прошел «хапун», в результате которого задержали более 10 человек. После отпустили всех, кроме двоих

Как стало известно «Вясне», Данилу Кашевского сегодня арестовали на 12 суток. Судья Фрунзенского района Минска Андрей Млечко признал его виновным по ст. 19.11 КоАП («распространение экстремистских материалов») за репосты с ТГ-каналов, которые были признаны «экстремистскими».

Также известно, что правозащитница Наста Лойко была арестована на 15 суток.

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