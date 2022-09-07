Генералы РФ сбежали из Херсона: «элитные» войска РФ оказались в ловушке 2 7.09.2022, 15:23

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Новые данные украинской разведки.

Российское военное командование незадолго до начала контрнаступления ВСУ на южном направлении быстро покинуло Херсон, оставив там своих солдат. Военные РФ, находящиеся на правом берегу Днепра в регионе, практически не имеют шансов сохранить свою жизнь.

Об этом сообщил «24 канал», ссылаясь на собственные источники в разведке. Для улучшения ситуации в области Кремль перебрасывает туда резервы. Но в случае окончательного уничтожения мостов их вывод из области будет невозможен.

Высшее военное командование осознает, что бросает своих солдат на верную смерть. Однако отступить и сдать Херсонщину с гораздо меньшими потерями они не хотят.

Освобождение области от оккупантов было бы огромной «политической оплеухой» для РФ. Поэтому Кремль отправляет элитные войска в регион, не щадя техники и живой силы.

В «заложниках» также оказались боевики так называемых «Л/ДНР», активно перебрасываемые на Херсонщину. Командование обещает своим бойцам, что в случае усиления контрнаступления Кремль отправит на юг Украины подкрепление. В то же время все понимают, что доставить живую силу в случае огневого контроля ВСУ будет невозможно.

Проблемы со снабжением необходимыми ресурсами, в частности продовольствием, наблюдаются уже сейчас. Кроме боеприпасов, у оккупантов также заканчивается еда и вода, что вызвало серию бунтов. Солдаты РФ требуют у офицеров, чтобы их перевели на другой берег Днепра. На подавление сопротивления приходится тратить все больше сил.

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