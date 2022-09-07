Стало известно, какая погода придет в Беларусь во второй половине недели 7.09.2022, 15:26

Синоптики обещают заморозки.

Синоптики и МЧС снова предупредили белорусов о заморозках. Но карта неблагоприятных явлений на 8 сентября. уже «пожелтела» Красного уровня вообще больше нет, а оранжевый объявили только в трех областях Беларуси. Публикуем подробный прогноз погоды до 10 сентября.

«7-9 сентября (среда-пятница) на большей части территории Гомельской и Минской областей и в г. Минске сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)», — предупредили метеорологи.

В Белгидромете сообщили, что 8 сентября ночью погоду в республике будет определять малоактивный фронтальный раздел, днем – область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность.

Ночью местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах Беларуси будет сгущаться слабый туман.

Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит +1..+7°С, местами по стране +8..+9°С, в отдельных районах республики ожидаются заморозки 0, -2°С; максимальная температура воздуха днем +13..+19°С, по юго-западу Беларуси воздух прогреется до +21°С. Атмосферное давление будет расти.

В пятницу, 9 сентября большая часть страны останется в основном в области повышенного атмосферного давления. Будет переменная облачность.

Кратковременные дожди пройдут днем по крайнему юго-западу страны.

Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит +1..+6°С, по юго-западу республики +7..+9°С. Местами по стране ожидаются заморозки 0, -3°С. Днем воздух прогреется до +14..+20°С.

В субботу, 10 сентября ночью в юго-западных районах, а днем по южной половине страны скажется влияние атмосферного фронта, который переместится с Польши.

На остальной территории погоду продолжит определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями.

Ночью местами по юго-западу, утром и днем преимущественно по южной половине республики пройдут кратковременные дожди.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, в отдельных районах республики ожидаются заморозки 0, -3°С. По юго-западу Беларуси +9..+13°С. Днем синоптики спрогнозировали до +12..+18°С, местами по стране воздух прогреется до +20°С.

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