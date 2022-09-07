ВСУ захватили в плен на Харьковском направлении российского подполковника 1 7.09.2022, 15:28

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Опубликовано видео и с другими «трофеями».

Во время контрнаступательной операции на Харьковском направлении украинские военные захватили в плен оккупантов, среди которых оказался подполковник российской армии.

Соответствующее видео в среду, 7 сентября, опубликовал у себя в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В то же время, где именно были сняты обнародованные кадры, не уточняется.

ВСУ продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

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