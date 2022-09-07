ВСУ захватили в плен на Харьковском направлении российского подполковника

ВСУ захватили в плен на Харьковском направлении российского подполковника1
- 7.09.2022, 15:28
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Опубликовано видео и с другими «трофеями».
Во время контрнаступательной операции на Харьковском направлении украинские военные захватили в плен оккупантов, среди которых оказался подполковник российской армии.
Соответствующее видео в среду, 7 сентября, опубликовал у себя в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Полонений підполковник. Харківщина.https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/QWGVuXGTQF— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 7, 2022
В то же время, где именно были сняты обнародованные кадры, не уточняется.
ВСУ продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.
Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.