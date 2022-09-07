Vk заплатила $4 миллиона за белорусского разработчика мобильных игр 1 7.09.2022, 15:38

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Холдинг раскрыл подробности приобретения компании.

Холдинг Vk потратил до 241 млн российских рублей ($3,96 млн по текущему курсу Центробанка) на приобретение белорусского разработчика и издателя мобильных игр Mamboo Games. Эта компания работает в набирающей популярность жанре гиперказуальных игр, пишет CNews.

Как Vk покупал Mamboo Games

Холдинг Vk раскрыл подробности приобретения белорусского разработчика и издателя мобильных игр Mamboo Games (ООО «Мамбу Геймс»). На покупку 51% доли в этой компании Vk потратил 202 млн руб. ($3,3 млн).

Из данной суммы Vk заплатил наличными 168 млн руб.($2,7 млн), оставшиеся 34 млн руб. ($550 тысяч) были засчитаны в счет погашения конвертируемой задолженности Mamboo Games перед Vk. Кроме того, Vk имеет отложенные платежи перед владельцами Mamboo Games в размере 39 млн руб.($635 тысяч) Таким образом, общая сумма сделки может достигнуть $3,96 млн.

Что такое гиперказуальные игры

Mamboo Games работает в сфере гиперказуальных игр. Гиперказуальные игры – это простые игры с элементарной механикой, в которой происходит мгновенный переход к геймплею. Такие игры предназначены для широкой аудитории и не требуют больших усилий для игрового процесса. В таких играх отсутствует внутриигровой товар, а монетизация, как правило, происходит за счет продажи рекламы.

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