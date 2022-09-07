Залужный: ВСУ били ракетами по военным аэродромам РФ в Крыму 7 7.09.2022, 15:41

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Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки.

Вооруженные силы Украины наносили ракетные удары по военному аэродрому в оккупированном Крыму. Об этом заявили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Рады Михаил Забродский.

«Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки.

Задача ВС Украины на 2023 год - сделать для россиян и других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей».

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