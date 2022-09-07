«А это везде дети директоров выигрывают?» 2 7.09.2022, 15:52

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Белорусы рассказали про школьные годы.

EX-PRESS.BY задал читателям вопрос, навеянный отрывным календарем и 1 сентября. А какие школьные знания действительно пригодились в жизни?

Вероника:

— Меня многому научила школа. Просто все знать невозможно, прекрасно это понимали мои учителя, обучение было адекватным. А местами даже ироничным по отношению к действительности. Это было в 80-х годах прошлого столетия, вот и научили, в каких книгах и их разделах нужно искать ответы на важные вопросы. Тогда мы пользовались словарями, энциклопедиями и т.д. Сейчас это вряд ли актуально: ответ на почти любой вопрос можно найти за несколько минут в интернете.

Алеся:

— Школа в Беларуси — человека не просто ломают, но и учат ломать других. Все это связано с идеологией, с формой одежды, с непременными ярлыками в зависимости от того, из какой ты семьи. «Школа жизни», так сказать — вранье, изворачивание и лицемерие.

Маленький пример: дочь заканчивала Женскую гимназию в Жодино в 2020 году. А в марте там был конкурс «Мисс гимназия», его дочь директора гимназии выиграла, жюри возглавляла завуч. И все дети видели и между собой обсуждали, как очень талантливых, по-настоящему крутых девочек попросту проигнорировали. Дочь пришла тогда из школы и спросила: «А это везде дети директоров выигрывают? Мама, почему ты не директор школы!» Я считаю, что в тот день мой ребенок получил один из уроков нашей белорусской жизни. Таких в женской гимназии уроков было много...

Но еще страшнее то, какой урок получила дочка директора ЖЖГ! Страшно представить, что эта девочка ощутила!

Валентина:

— Читать, писать, считать — всему этому меня научили дома. Потом в школе я получила многие нужные знания, получила представление о многих науках и профессиях и точно поняла: учитель —это самая рабская профессия. А особенно смешно, когда в белорусских школах говорят: «Вот раньше в деревнях и городах учителя были самыми уважаемыми людьми!» Так они были уважаемыми, когда сеяли «доброе и вечное», а сейчас сеют идеологию, даже иногда на математике, и это ужасно.

Александр:

— Школа дает знания, если ты их берешь. Как говорится, коня к водопою привести можно, а пить заставить — никогда. Так и теперь в белорусской школе, насквозь пропитанной идеологией, молодые люди учатся и получают то, что им необходимо. Меня в школе научили писать сочинения, а что такое тангенс и котангенс, я не знаю до сих пор. Когда эту тему проходили, я отсутствовал, поэтому не уловил сразу, а потом и не пригодилось ни разу.

Игорь:

— Сам учился в борисовской гимназии с хорошей репутацией. Знания были, учился хорошо. Но вот главное, чему научился — приспосабливаться к коллективу, оценивать ситуацию, продумывая на будущее последствия своих слов и действий. Не выражать своё мнение при всех людях, зная, что некоторые смогут потом заложить (при случаи). Доверять людям, которые были проверены временем.

Евгений:

— Школа многому меня научила. Хотя не тому, что высокие оценки — залог того, что человек впоследствии станет реально разносторонне развитым и с ним будет действительно интересно. Но умного человека школа научит думать и осознавать последствия своих поступков. Мне лично школа дала знания, которые понадобились позже — и в институте, и в аспирантуре.

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