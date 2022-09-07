Оккупанты снова бросили своего раненого солдата, и тому пришлось убегать на четвереньках 5 7.09.2022, 15:55

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Российские захватчики еще раз опровергли миф о том, будто военнослужащие РФ «своих не бросают».

Российские захватчики в который раз опровергли собственный миф о том, будто военнослужащие РФ «своих не бросают», пишет nv.ua.

В среду, 7 сентября, управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео, на котором оккупанты, спасаясь бегством от украинского дрона, оставили своего сослуживца на произвол судьбы.

Как видно на обнародованных кадрах, на пешую колонну ВС РФ был сброшен фугасный снаряд, в результате чего один из них получил осколочные ранения.

Упав на землю, он уже не мог самостоятельно подняться, однако остальные солдаты бросились бежать, и никто из них помочь пострадавшему даже не попытался, в связи с чем ему пришлось ползти в укрытие на четвереньках.

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