«Иду по своему району, вглядываюсь в знакомые окна, а там нет света» 7 7.09.2022, 15:59

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Белорус - о вечерней прогулке по протестному району.

Телеграм-канал «Баста!» поделился письмом читателя:

- Вечер. Иду по своему району, вглядываюсь в соседние дома, в знакомые окна. Там нет света.

Вот окно Игоря, в 2020-ом два раза попадал на «сутки», потом завели «уголовку» и он уехал. Окно Алексея, в августе 2020-го его искалечили на Окрестина, он смог выехать на реабилитацию в Чехию. Скоро два года, как мы не виделись.

Вот окно Наташи – она была наблюдателем и так верила, что сможет доказать правду. КГБ пришел за ней в январе, но она успела выехать в Польшу. А это окна Андрея, за ним шла серьёзная охота и его побег – это сценарий для блокбастера. Как там в Грузии, Андрюха?

Вот темные окна Иришки, нашей маленькой Иришки, самого бдительного наблюдателя на участке, не могу представить, каково ей сейчас в киевской теробороне! Балкон Елены, как красиво на нём развевался бело-красно-белый флаг. Сейчас Лена на «химии». Вот дом, где жили самые громкие ребята с наших маршей – релоцировались вместе со своей IT-компанией.

Мои соседи, те, с кем в 2020-ом мы стали почти родными, они сейчас в Польше и Литве, в Грузии и Украине, в Голландии и Израиле… Тёмные окна, грустные мысли… Говорят, что из страны выехало около миллиона человек – умных, молодых, свободолюбивых. Сколько из этого миллиона жили здесь, в моём районе?

Вчера старикан решил лишать уехавших гражданства и запретить возвращаться в страну 30 лет. Он действительно надеется править ещё 30 лет? От него давно несёт мертвечиной, а его слуги решили успокоить его сумеречное сознание обещанием, что 30 лет не пустят «злых змагаров» в Беларусь?

Там, в разрушенном мозге сейчас «чудесный» образ: он в своём дворце, всё надёжно оцеплено «красаўцамі», а вокруг «стабильная Белоруссия» с окнами, где вечером некому включать свет.

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