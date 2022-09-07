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ВСУ нанесли очередные удары по россиянам на Донбассе и в Херсонской области

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  • 7.09.2022, 16:06
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ВСУ нанесли очередные удары по россиянам на Донбассе и в Херсонской области

В результате уничтожены семь захватчиков и самоходная гаубица «Мста-С».

За сутки на Донецком и Херсонском направлениях морские пехотинцы и артиллеристы наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.

По данным военных, в результате ударов уничтожены 7 захватчиков и самоходная гаубица «Мста-С».

«Окончательные потери врага уточняются», – добавляют в ВМС ВСУ.

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