ВСУ нанесли очередные удары по россиянам на Донбассе и в Херсонской области

ВСУ нанесли очередные удары по россиянам на Донбассе и в Херсонской области1
- 7.09.2022, 16:06
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В результате уничтожены семь захватчиков и самоходная гаубица «Мста-С».
За сутки на Донецком и Херсонском направлениях морские пехотинцы и артиллеристы наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.
По данным военных, в результате ударов уничтожены 7 захватчиков и самоходная гаубица «Мста-С».
«Окончательные потери врага уточняются», – добавляют в ВМС ВСУ.