Врач-терапевт рассказала об уникальной пользе рапсового масла

Врач-терапевт рассказала об уникальной пользе рапсового масла4
- 7.09.2022, 16:14
- 2,082
Рафинированное рапсовое масло отлично подходит для жарки.
«Слышал, что рапсовое масло очень полезно. А чем именно?», - спросил у aif.by минчанин.
«В рапсовом масле содержится высокая доля ненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для здоровья нашего организма. Также этот продукт богат витаминами Е и К, - говорит врач-терапевт, диетолог Ольга Шух. - Рафинированное рапсовое масло отлично подходит для жарки, так как имеет высокую точку дымления.
Это значит, что при нагревании продукт не образует канцерогенных веществ. А для заправок салата выбирайте нерафинированные варианты. Помните, что масла - это калорийный продукт, который содержит насыщенные жиры. Их в рационе нужно ограничивать».