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Врач-терапевт рассказала об уникальной пользе рапсового масла

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  • 7.09.2022, 16:14
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Врач-терапевт рассказала об уникальной пользе рапсового масла

Рафинированное рапсовое масло отлично подходит для жарки.

«Слышал, что рапсовое масло очень полезно. А чем именно?», - спросил у aif.by минчанин.

«В рапсовом масле содержится высокая доля ненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для здоровья нашего организма. Также этот продукт богат витаминами Е и К, - говорит врач-терапевт, диетолог Ольга Шух. - Рафинированное рапсовое масло отлично подходит для жарки, так как имеет высокую точку дымления.

Это значит, что при нагревании продукт не образует канцерогенных веществ. А для заправок салата выбирайте нерафинированные варианты. Помните, что масла - это калорийный продукт, который содержит насыщенные жиры. Их в рационе нужно ограничивать».

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