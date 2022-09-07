Из-за контрнаступления ВСУ российские командиры столкнулись с дилеммой 6 7.09.2022, 16:17

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Последние сутки идут тяжелые бои на трех фронтах.

Российские командиры столкнулись с дилеммой, которая возникла из-за контрнаступления украинских сил. Они не могут решить: разворачивать оперативные резервы для поддержки своего наступления на Донбассе или обороняться на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, последние сутки идут тяжелые бои на трех фронтах: на севере, под Харьковом; на Востоке на Донбассе; на юге в Херсонской области.

«Основными планируемыми усилиями России, вероятно, является наступление на Бахмут на Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой: разворачивать оперативные резервы для поддержки этого наступления или защищаться от дальнейшего наступления на юге Украины», - говорится в отчете.

В ведомстве считают, что многочисленные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км, проверят способность РФ координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил.

«В начале войны неспособность России сделать это было одной из основных причин плохой работы военных», - отмечают в отчете.

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