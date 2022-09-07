Белорусы не хотят работать за копейки 3 7.09.2022, 16:34

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Большинство вакансий в стране — с зарплатой до 800 рублей.

В Беларуси дефицит кадров. Число предложений нанимателей в республиканской базе вакансий преодолело отметку в 97,3 тыс. Журналисты «Зеркала» посмотрели, каких работников и на какие зарплаты ищут наниматели.

Для водителей автомобилей сейчас в банке вакансий значится 4027 предложений от нанимателей. По 2333 из них — зарплата до 800 рублей. При этом наниматели зачастую указывают в объявлении о поиске работников зарплату до выплаты налогов. Больше 1000 рублей готов платить по 1901 вакансиям. Есть предложения с зарплатой выше 1500 рублей. К примеру, от 1500 до 2500 рублей готовы платить водителю грузовых автомобилей в «Зеленстрой» Центрального района Минска.

Для трактористов открыто 2534 вакансий. По 1549 из них — зарплата до 800 рублей.

Для продавцов есть 2194 вакансий, поваров — 1924, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования -1474, электрогазосварщиков — 923, дорожных рабочих — 377.

Для врачей-специалистов открыта 3891 вакансия, для медсестер — 3406. К примеру, по 2779 предложениям для медсестер зарплата не превышает 800 рублей. При этом по 550 вакансиям готовы платить больше 1000 рублей.

Напомним, в Беларуси зафиксировали новый исторический минимум по числу занятых в экономике. Снижение численности занятых, скорее всего, связано с выходом большого числа белорусов на пенсию, не исключено, что свою лепту продолжает вносить миграция населения.

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