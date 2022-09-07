10 продуктов, которые можно дать ребенку для перекуса в школе 7.09.2022, 16:41

Кроме них нужно не забыть и о воде или напитках с небольшим количеством сахара.

Врач-диетолог Наталья Круглова дала некоторые рекомендации относительно того, какие продукты можно дать с собой школьнику для перекуса в перерывах между уроками. Специалист отмечает: принципиально важно, чтобы продукты для перекуса были насыщены питательными веществами. Поэтому имеет смысл обратить внимание на овощи, фрукты, неплохой вариант - бутерброд на зерновом хлебе, хороши и зерновые крекеры.

Также в условном топе - морковные палочки, яблоки (для удобства их можно предварительно нарезать), здоровым перекусом считается также банан, советует Наталья Круглова и фруктовое пюре в пакетах, злаковые батончики.

- Эти продукты должны быть без добавления сахара, - акцентирует внимание врач.

Удобный и здоровый во всех смыслах перекус - орехи, которые богаты растительным белком, но с ними нужно быть аккуратным, достаточно съесть всего горсть.

В состав школьного легкого перекуса врач настоятельно советует включить воду или напитки с небольшим содержанием сахара.

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