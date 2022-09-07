В Беларуси изменились правила использования дронов 7.09.2022, 17:06

Речь идет о погранзоне и погранполосе.

В Беларуси изменились правила использования беспилотников в пограничной полосе и пограничной зоне. Подробности озвучили в Государственном пограничном комитете.

В ведомстве обратили внимание на то, что, согласно новым правилам, которые действуют с 24 августа 2022 года, при использовании дрона на режимной территории, вне зависимости от его массы, нужно уведомлять ближайший территориальный орган пограничной службы.

- Ранее применение летательных аппаратов массой менее 1 кг не подлежало данной процедуре, - сказали в Госпогранкомитете.

В ведомстве напомнили, что запрещается использование и владение беспилотником в пограничной полосе.

- А также его оставление вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы, - проинформировали в Госпогранкомитете.

Кроме того, определенные виды дронов перед использованием в пределах пограничной зоны подлежат государственной регистрации. В Госпогранкомитете сообщили, что подробную информацию можно узнать в Департаменте по авиации Минтранса Беларуси.

В ведомстве подчеркнули, что в Беларуси действуют запретные зоны для использования беспилотников.

- Официальное графическое отображение координат зон существует только на публичной кадастровой карте ГУП «Национальное кадастровое агентство», - отметили в Госпогранкомитете.

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