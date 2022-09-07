В Украине расследуют поставку поезда с топливом из Беларуси для российской армии 5 7.09.2022, 17:09

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Он пересек границу за день до начала войны.

В Украине расследуют поставку поезда с топливом из Беларуси для российской армии. Он пересек границу за день до начала войны. Еще через несколько дней украинская артиллерия часть цистерн уничтожила.

Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, расследование показало, что белорусские компании поставляли дизельное топливо украинским фирмам. Однако «это топливо предназначалось для заправки военной техники российской армии после ее вторжения через северные границы». 26 февраля поезд находился на станции «Низковка» в Черниговской области и попал под обстрел. В апреле, после изгнания российских войск, на станции работали следователи. Выяснилось, что более полусотни вагонов-цистерн пригодны для использования. Суд наложил на них арест. А после их передали в управление Агентству по выявлению и менеджменту активов.

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