Убегая от ВСУ российские десантники оставили крупнокалиберное орудие и множество боеприпасов 4 7.09.2022, 17:24

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Опубликовано видео из освобожденного села в Харьковской области.

Украинский журналист Тарас Березовец подтвердил освобождение Силами обороны села Байрак в Харьковской области, расположенного южнее Балаклеи, пишет nv.ua.

Кроме того, он обнародовал у себя в соцсетях видео с позиций, брошенных российскими десантниками во время их бегства от ВСУ.

На нем видно, что оккупанты оставили там не только множество боеприпасов, но и даже одно из своих крупнокалиберных орудий.

Кроме Байрака, украинские военные освободили также Вербовку, которая находится еще ближе к Балаклее, в результате чего находящаяся там российская группировка оказалась в окружении.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

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