В «Берестовице» исчезли очереди в Польшу для легковых авто 2 7.09.2022, 17:35

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Такое наблюдается впервые за последние два месяца.

Впервые за два месяца на белорусско-польской границе нет очередей среди легковых машин, теперь сразу же после регистрации в электронной очереди в пункт пропуска вызывают не только водителей, купивших платную бронь, но и тех, кто регистрируется в живой очереди, пишет «Блог Гродно».

По состоянию на 16:00 вторника 6 сентября в зоне ожидания электронной очереди в пункте пропуска «Берестовица» (на сегодняшний день ближайший к Гродно пункт пропуска для выезда в Польшу - прим. s13.ru) не было ни одной легковой машины. Авто, которые прибывали в зону ожидания, практически сразу отправлялись на границу.

Одной из причин, повлиявшей на количество желающих выехать в Польшу, могли стать и новые правила в зоне ожидания электронной очереди. Теперь машинам нельзя уезжать со стоянки до вызова в пункт пропуска, за временную отлучку место в очереди теряется. Новшество действует с 1 сентября. Раньше водители после регистрации в электронной очереди могли уезжать со стоянки, отправляться на ночевку в населенные пункты Гродненской области или ездить в ближайший магазин.

Ситуация с очередями в сторону Польши стала улучшаться 31 августа. Тогда в течение суток очередь резко уменьшилась почти в 10 раз. Время ожидания по живой очереди все равно составляло не менее 10 часов, а в зоне ожидания в пункте пропуска «Берестовица» находилось не менее 60-100 легковых машин.

Как ранее сообщалось, ситуация с очередями из легковых авто в сторону Польши была критической в последние полторы недели августа. Сначала время ожидания въезда по живой очереди составляло не менее двух суток, затем увеличилось вдвое и приблизилось к 113 часам. Число легковушек в живой очереди выросло с 600 во вторник до 1200 в воскресенье. Также отдельная очередь возникла среди водителей, купивших платную бронь, – им приходилось ждать по 10-12 часов, а число машин доходило до сотни.

Очереди из фур остаются

Сложной остается ситуация с выездом легковых машин на литовском направлении. Очередей там нет, но водителям приходится проводить много часов в пунктах пропуска.

Очереди из фур в сторону ЕС по-прежнему сохраняются. Наибольшее количество грузовиков ждет выезда в Польшу в пункте пропуска «Берестовица». Там находится около 450 фур, время ожидания по живой очереди – более восьми суток. По данным «Белтаможсервиса», за последний день в пункт пропуска было вызвано всего 72 фуры, в течение прошлых суток 146.

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