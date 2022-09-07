Потрясающие новые изображения показывают Солнце таким, каким мы его раньше не видели 7.09.2022, 17:45

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Самый мощный в мире солнечный телескоп сделал новые очень детальные снимки Солнца.

Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ, который находится на Гавайях, сделал новые максимально подробные снимки Солнца. В частности, показана внешняя оболочка нашей звезды под названием хромосфера, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Самый мощный в мире солнечный телескоп сделал новые очень детальные снимки Солнца. И оно выглядит так, как мы его еще никогда не видели. Новые снимки охватывают регион хромосферы шириной в 82,5 тысячи км и это лишь маленькая часть от общего размера Солнца, диаметр которого составляет 1,4 млн км.

Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ только в феврале 2022 года выпустил первые научные фотографии, хотя процесс подготовки к его запуску длился несколько лет. Фокус уже писал о том, как этот телескоп сделал невероятно подробный снимок солнечного пятна, которое по размеру эквивалентно размеру Земли.

На новых изображениях можно увидеть яркие полоски плазмы, которые создают необычный узор. Также на фотографиях Солнца можно различить особые выпуклости, которые выглядят как пчелиные соты, и каждая из этих выпуклостей имеет диаметр 1600 км. Чтобы представить размер снимка, ученые даже поместили на одну из фотографий Солнца изображение Земли.

Внешнюю оболочку Солнца, которая называется хромосфера, можно увидеть только во время полного солнечного затмения. Эта оболочка выглядит как красный круг вокруг затемненной звезды. Но с помощью самого мощного в мире солнечного телескопа имени Дэниела Иноуэ за хромосферой Солнца можно наблюдать всегда. Этот телескоп может увидеть на Солнце детали размером в 60 кв. км, это как пятая часть Харькова.

Благодаря новым изображениям Солнца и сопутствующим данным, которые получают ученые с помощью солнечного телескопа, можно будет прогнозировать появление вспышек на Солнце и мощных выбросов плазмы, которые приводят к появлению геомагнитных бурь на Земле.

Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ находится на вершине вулкана на втором по величине острове Гавайев – Мауи. Для коренных жителей острова этот вулкан имеет очень важное культурное и религиозное значение и некоторые из них считают оскорблением размещение здесь этого телескопа.

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