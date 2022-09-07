Апогей войны силовиков РФ 6 Орест Сохар

7.09.2022, 17:50

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Чем слабее Путин и чем очевиднее амбиции Шойгу, тем больше шансов на переворот в Кремле.

Собрал для вас главное о межусобной «специальной военной операции» между российскими «силовиками».

Условно российских силовиков можно разделить на «чекистов» (ФСБ) и «военных» (в первую очередь ГРУ и Минобороны РФ). Противостояние между ними зародилось еще в начале 2000-х.

Сейчас — настоящий апогей «войны силовиков РФ»:

именно из-за конфликта ФСБ и ГРУ провалилось «объединение» т.н. «ДНР» и «ЛНР». Дело в том, что «ЛНР» контролирует ГРУ, а «ДНР» — ФСБ. И никто из них не готов терять власть;

убийства «командиров» т.н. «республик» в 2015-2018 годах — часть войны между ГРУ и ФСБ;

позицию «военных» усилил когда-то близкий к Путину Шойгу. И тем самым еще больше спровоцировал сопротивление со стороны ФСБ;

именно ФСБ «раскрутили» историю с неудачным отравлением «Новичком» сотрудниками ГРУ Скрипача в Солсбери в 2018-м;

Путин разочаровался в ГРУ после американских выборов. Он надеялся на победу республиканцев, а к власти пришли демократы во главе с Байденом;

Шойгу надеялся стать «преемником» Путина, тот даже был готов к такому сценарию (понятно, что речь идет о будущем). И перед тем, как идти на покой, он собирался решить «вопрос Украины». Но в результате попал в разрушительную ловушку;

ФСБ стремится к поражению Шойгу, потому что приход его к власти — окончательный проигрыш «чекистов»;

Гиркин – креатура ФСБ. Сейчас он активно критикует МО РФ и лично Шойгу. И в первую очередь это выгодно ФСБ.

Что интересно, ФСБ при этом стремится сохранить намеки на «открытость» РФ. Им не интересно жить в огражденном забором болоте. В то время как Шойгу с Путиным как авторы плана оккупации Украины, де-факто возвращают железный забор. И теперь, если кто-то может организовать мятеж элит в России, то это именно ФСБ.

Чем слабее Путин и чем очевиднее амбиции Шойгу, тем больше шансов на переворот в Кремле.

Орест Сохар, OBOZREVATEL

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