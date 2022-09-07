Пропагандист Соловьев появился в прямом эфире с фингалом и ссадинами на лице 11 7.09.2022, 18:06

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Ранее о желании набить морду пропагандисту заявляла Алла Пугачева.

Российский пропагандист Владимир Соловьев, кажется, договорился в своих резких высказываниях и кто-то из оппонентов накануне прямого эфира телеведущего встретил и поприветствовал его кулаками.

Один фингал «украсил» левую скулу журналиста, покраснения заметны также на его носу и переносице.

Пропагандист из-за своих резких высказываний имеет немало врагов. Одним из них является эстрадная певица Алла Пугачева, в адрес которой Соловьев неоднократно высказывался негативно, упрекая ее в бегстве за границу после начала войны. Особенно жестко телеведущий «прошелся» по Примадонне после ее возвращения в Россию в конце августа.

Пугачева же, общаясь с журналистами 1 сентября, намекнула, что мечтает «дать в морду одному человеку». Впрочем, конкретного имени певица называть не стала, выложив позже в соцсетях лишь фотографию Соловьева с пожеланием «лопнуть от злости и хамства».

Журналисты обратились к Соловьеву за комментариями, но пропагандист послал их куда подальше. «Не ваше собачье дело!» — ответил ura.ru разъяренный пропагандист.

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