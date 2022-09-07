В Беларуси расширили список работ для подростков от 14 до 16 лет 7.09.2022, 18:14

Какую работу теперь можно выполнять подросткам.

Министерство труда и соцзащиты своим постановлением № 50 отредактировало перечень легких видов работ, которые могут выполнять несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

После вступления изменений в силу, подросткам разрешать взвешивать на весах, комплектовать, сортировать, упаковывать товары, укладывать их на полки и расставлять ценники. Кроме того школьники от 14 до 16 лет смогут сервировать столы, собирать грязную посуду в общепите, убирать за животными клетки, вольеры, загоны, а также чистить гнездовые домики, мыть кормушки и поилки.

Подросткам также разрешат ручную мойку автомобилей, работы по ремонту и переплету книг.

Также уточнен пункт «работа в качестве внештатного корреспондента средств массовой информации». Его новой редакцией предусматривается, что с 14 до 16 лет можно работать в СМИ по подготовке статей, выступлений и фоторепортажей, вести теле- и радиопередачи и участвовать в них.

Кроме того, разрешено выполнять не только строительные и ремонтно-строительные работы, но и реставрационные работы. При выполнении таких работ должны соблюдаться установленные нормы подъема и перемещения тяжестей вручную, и они не должны быть связаны:

с эксплуатацией оборудования, машин и механизмов;

с применением электромеханического и пневматического инструмента, материалов, содержащих свинец, бензол, метанол и их дериваты — ксилол, толуол и сложные спирты, эпоксидные смолы, эфиры и другие вредные и токсичные вещества;

с подъемом на высоту.

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