Цены на нефть обвалились 1 7.09.2022, 18:17

4,364

Это случилось после угрозы Путина остановить поставки.

Угрозы Владимира Путина остановить поставки всех энергоносителей в случае введения потолка цен на российское сырье не произвели впечатления на мировой нефтяной рынок, передает The Moscow Times.

Цена нефти Brent в среду впервые с начала войны в Украине упала ниже $90 за баррель, а котировки американского сорта WTI обновили минимумы с конца января, несмотря на то, что Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил Россия «вообще ничего не будет поставлять — ни газ, ни нефть, ни уголь», если стоимость этих товаров будет директивно ограничена.

На 17.21 по Минску ноябрьские фьючерсы на Brent торгуются по $89,73 за баррель, теряя в цене 3,4%. Контракты на WTI заключаются по $83,65 за бочку со снижением котировок на 3,8%.

После взлета до $140 в первые недели войны нефть подешевела на 37%, завершив в минусе три месяца подряд, что стало самой долгой «черной полосой» для рынка с 2020 года. И трейдеры «со скепсисом смотрят на перспективы нефти», говорит Эдвард Мойя аналитик Oanda: мировая экономика замедляется, Европа катится в рецессию, Китай посадил на локдауны 65 миллионов человек - и все это снижает спрос на сырье.

Страны ОПЕК+ договорились с октября снизить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но это капля в море мирового спроса, который больше в тысячу раз.

На нефть давит дорожающий доллар, отмечают аналитики ING: индекс американской валюты на форексе бьет 20-летние рекорды, курс евро к доллару — на минимуме с 2002 года, иены — с 1998 года, а фунта — с середины 1980х.

Рынок ждет, что Федеральная резервная система США продолжит цикл ужесточения политики, который уже стал самым резким с конца 1970х. Дважды повысив ставку на 0,75 процентного пункта, ФРС может пойти на такой же шаг в сентябре, пишет The Wall Street Journal.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».