ВСУ установили флаг Украины в селе под Балаклеей 7.09.2022, 18:21

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Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины сняли флаг оккупантов в селе Новая Гусаровка Харьковской области. Оно находится вблизи Балаклеи.

Об этом сообщает первая отдельная бригада спецназначения имени Ивана Богуна в Facebook.

Украинские военнослужащие также опубликовали соответствующий видеоролик.

«Воины нашего батальона Дикое поле сняли красное знамя российской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей», — сказано в сообщении бригады.

Украинские военные освободили также Вербовку, которая находится еще ближе к Балаклее, в результате чего находящаяся там российская группировка оказалась в окружении.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

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