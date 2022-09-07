Минчанка ездила «зайцем» и показывала контролерам чужой паспорт, чтобы не платить штраф 7.09.2022, 18:30

Штрафы приходили другой минчанке.

В Минске завели уголовное дело на 18-летнюю девушку за использование заведомо подложного документа — она нашла чужой паспорт и показывала его контролерам под видом собственного, когда те штрафовали ее за безбилетный проезд в транспорте, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась жительница Фрунзенского района, которой пришло несколько уведомлений о взыскании штрафов. Девушка объяснила, что ничего не нарушала, зато недавно потеряла паспорт.

Оказалось, ее паспортом воспользовалась 18-летняя минчанка. Она была внешне похожа на настоящую владелицу документов и показывала их контролерам всякий раз, когда они составляли протокол за безбилетный проезд в общественном транспорте.

Девушку задержали, на нее завели уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Установлено, что она работает в салоне красоты, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Теперь минчанке грозит ограничение свободы на срок до 2 лет.

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