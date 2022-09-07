CNN: США работают над планом поддержки украинской армии на годы вперед 7.09.2022, 18:37

Речь идет и о поддержке после победы над российской армией.

США разрабатывают план поддержки украинской армии в средней и долгосрочной перспективе. Речь идет также и о поддержке после победы над российской армией.

Об этом сообщает CNN.

По данным издания, эту миссию возглавляет глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Пока что Пентагон сосредоточен на следующих пяти годах после окончания войны в Украине.

На данный момент проводится анализ, который ляжет в основу планировки будущих поставок оружия и создания долгосрочной программы военной подготовки США. Ожидается, что анализ будет готов в течение одного или двух месяцев.

Отмечается, что в итоге это может продлить помощь от США и союзников для Украины на годы вперед через долгосрочные многолетние контракты на вооружение, которые могут быть завершены даже к концу первого срока Байдена.

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