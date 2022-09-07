Долларовые миллионеры массово эвакуируют деньги из России 2 7.09.2022, 19:01

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С чем связан отток капитала.

Состоятельные россияне активизировали вывод своих капиталов из страны, воспользовавшись послаблением от Центробанка. В июле регулятор снял ограничения на перевод валюты за рубеж, увеличив ежемесячный лимит до миллиона долларов. Как пишут «Известия» со ссылкой на брокеров, с тех пор богатые клиенты перешли к стабильным покупкам валюты на эту сумму.

В основном деньги оседают в Казахстане и Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Турции, где россияне скупают недвижимость. На счетах брокеров средства практически не задерживаются: хранить доллары и евро в России невыгодно из-за высоких комиссий.

В целом с февраля граждане вывели из страны в валюте 1,019 трлн рублей, следует из данных Центробанка. Больше половины этой суммы пришлось на I квартал — 539,7 трлн рублей, а рекорд был поставлен в феврале — 331,6 млрд рублей.

Аналитики полагают, что до конца года россияне выведут из страны еще столько же. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов говорит, что основные объемы «эвакуации» капитала приходятся на ограниченный круг лиц. В Центробанке оценили их количество в 90 тысяч человек. По данным регулятора, в руках этих людей сосредоточено 66% всех финансовых активов.

Активность долларовых миллионеров по выводу валюты за рубеж связана с ослаблением ограничений, а также с «токсичностью» долларов и евро на российском рынке, считает заместитель заведующего базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров. Эксперт напомнил, что многие банки и брокеры ввели комиссию за обслуживание валютных счетов.

Как полагает Юрий Беликов из «Эксперт РА», отток капитала может быть связан с тем, что из-за санкций состоятельные граждане вынуждены использовать счета банков стран СНГ для расходных операций с зарубежными контрагентами. При этом Беликов предупредил о рисках блокировки даже таких активов. «В случае европейских юрисдикций это обусловлено прямыми ограничениями, в случае среднеазиатских и азиатских — опасениями вторичных санкций и соответствующим ужесточением комплаенса», — пояснил он.

С ним согласен руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, даже если блокировки не произойдет, банки «дружественных» стран могут значительно ухудшить условия обслуживания, чтобы не попасть под ограничения со стороны Запада.

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