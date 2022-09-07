За решетку отправили администратора группы «За адзіную дзяржаўную мову Беларусі»2
- 7.09.2022, 19:22
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Режим Лукашенко продолжает бороться с белорусским языком.
За решетку отправили администратора сообщества «За адзіную дзяржаўную мову Беларусі!» в vk.com Владимира Бутьковца, сообщают правозащитники. Его задержали 5 сентября и осудили на 7 суток административного ареста за «распространение экстремистских материалов».
Два месяца назад Бутьковца уволили из Гомельского лесхоза как «политического». В августе информационную продукцию группы признали «экстремистскими материалами», а впоследствии — и «экстремистским формированием».