Минчанин решил вернуть из гостей жену с помощью милиции 1 7.09.2022, 19:53

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«Пропажа» жены может обойтись ему от 128 до 480 рублей.

От 128 до 480 белорусских рублей может обойтись минчанину пропажа жены, возвращение которой он решил ускорить при помощи милиции. Мужчина заплатит штраф заведомо ложное сообщение. О случившемся пишет агентство «Минск-Новости».

В милицию поступило сообщение от мужчины, который заявил о пропаже своей жены. Однако сотрудники милиции смогли быстро установить, что женщина находится в гостях в доме напротив.

Более того, мужчина знал, что жена отправилась в своей знакомой, но решил ускорить ее возвращение. Теперь минчанин заплатит штраф за заведомо ложное сообщение.

- Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, влечет административную ответственность по статье 19.6 КоАП, санкция которой предусматривает штраф от 4 до 15 базовых величин – 128 и 480 белорусских рублей (по состоянию на 07.09.2022 одна базовая величина в Беларуси составляет 32 рубля. – Ред.), - пояснил первый заместитель начальника Центрального РУВД Минска – начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Ясюченя.

Он добавил, что подобный вызов, совершенный повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, повлечет за собой более суровое наказание – штраф от 20 до 30 базовых величин – 640 и 960 белорусских рублей.

По словам Ясючени, за предоставление информации, не советующей действительности, можно попасть и под уголовное преследование. Так, за заведомо ложный донос предусмотрена ответственность по статье 400 Уголовного кодекса. Доносчика накажут штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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