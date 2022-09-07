Ученые рассказали о животном, которое может заново вырастить мозг 7.09.2022, 20:07

Оно также способно регенерировать спинной мозг, сердце и конечности.

Ученые из Швейцарии и Австрии заявили о том, что аксолотли – водные саламандры, известные своей способностью регенерировать спинной мозг, сердце и конечности, могут также частично восстанавливать свой головной мозг в случае удаления его части. В ходе нового исследования ученые решили выяснить, как же этим существам это удается, сообщает Live science.

Ученые хотели проверить, способны ли аксолотли регенерировать все типы клеток в своем мозгу, включая соединения, которые связывают одну часть этого органа с другой. Для этого они создали атлас клеток, которые составляют мозг этих существ.

У разных типов клеток – разные функции. Они могут выполнять разные роли, поскольку экспрессируют различные гены. Понимание того, какие типы клеток присутствуют в мозге и того, что они делают, позволяет понять общую картину того, как он работает. Это также позволяет проводить эволюционные параллели и искать общие тенденции у разных видов.

Исследователи провели секвенирование РНК для идентификации различных клеток, которые составляют мозг аксолотля, включая различные типы нейронов и клетки-предшественники. Они определили, какие гены активны, когда клетки-предшественники становятся нейронами. Оказалось, что многие из них проходят через промежуточный тип, который называется нейробластами.

С помощью РНК-секвернирования ученые смогли захватить все новые клетки в процессе их регенерации в период от одной до 12 недель после повреждения. Исследователи выяснили, что все типы клеток, которые были удалены, в конечном итоге были и восстановлены.

Регенерация мозга животного происходит в три этапа. Первая фаза начинается с быстрого увеличения количества клеток-предшественников, и небольшая часть этих клеток активирует ранозаживляющий процесс. На второй фазе клетки-предшественники начинают дифференцироваться в нейробласты. Наконец, на третьей фазе нейробласты дифференцируются в те же типы нейронов, которые изначально были утрачены.

Наиболее удивительным для ученых оказалось то, что восстановились также утраченные связи между удаленной областью мозга и другими его долями. Это указывает на то, что регенерировавшая область также восстановила и свои функции.

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