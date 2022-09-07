Картошку в Беларуси впервые начали продавать на товарной бирже 5 7.09.2022, 20:37

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Уже заключена первая сделка.

На Белорусской универсальной товарной бирже заключена первая сделка по продаже картофеля на внутреннем рынке. На БУТБ началась реализация плодовоовощной продукции нового урожая. Об этом информирует пресс-служба БУТБ.

Сообщается, что по итогам торгов плодовоовощной продукцией 5 сентября 2022 года была заключена первая сделка по реализации картофеля на внутреннем рынке.

— Покупателем выступил один из крупных отечественных мясокомбинатов, — уточнили в пресс-службе.

И добавили, что по причине старта в Беларуси уборочной кампании в ближайшее время стоит ждать существенного увеличения продаж картофеля, а также других овощей через биржевую площадку.

— Чтобы найти покупателей для собранного урожая, многие сельхозкооперативы и фермерские хозяйства начали активно размещать заявки на продажу и участвовать в торгах, — написано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что первую сделку по картофелю можно считать практическим результатом данной активности. И напомнили, что торги плодоовощной продукцией - пилотный проект БУТБ, реализуемый при поддержке Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

— Его главными задачами являются повышение эффективности закупок продукции сельского хозяйства, обеспечение справедливого ценообразования и создание благоприятных условий для развития конкуренции в данном сегменте товарного рынка, — сказано в сообщении пресс-службы БУТБ.

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