Фонд национального благосостояния России вскоре будет исчерпан 5 7.09.2022, 20:48

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Главную «кубышку» правительства РФ копили с 2017 года.

Фонд национального благосостояния России — главная «кубышка» правительства, которую копили с 2017 года за счет нефтегазовых доходов бюджета, — может быть полностью исчерпан в 2024 году.

Такие оценки были озвучены на стратегическом совещании членов кабмина и ЦБ о развитии экономики в условиях санкций, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, чиновники обсуждали, каким образом профинансировать восстановление экономики, которой, согласно закрытым прогнозам, грозят три года падения с потерей почти 12% ВВП.

Минфин и ЦБ выступили за использование частных инвестиций, но для этого нужен благоприятный инвестклимат, которого не было и без войны с Украиной. Расходование денег бюджета увеличит его дефицит, который в этом году, по прогнозу Минфина, составит 1,6 триллиона рублей, а за три года увеличится до 6 триллионов.

Третий сценарий, по словам источников «Ведомостей», предполагает расходование резервов, в частности ФНБ, где почти пять лет копились доходы от цен на нефть выше $40 за баррель.

Но если тратить ФНБ без ограничений, то он будет «проеден» без остатка чуть больше, чем за два года очередь, говорит источник «Ведомостей». Очередь за деньгами фонда достигла таких размеров, что удовлетворить запросы всех ведомств, претендующих на получение средств ФНБ, будет проблематично, подтверждает другой собеседник издания.

На 1 августа Минфин оценивал размер ФНБ в 12,155 трлн рублей. Почти треть этих денег, впрочем, уже потрачена — на приобретение акций Сбера, «самоокупаемые инфраструктурные проекты», вливания в госбанки и покупку еврооблигаций Украины в попытке спасти режим Виктора Януковича в 2014 году.

Ликвидная, то есть не израсходованная часть фонда составляет 8,663 трлн рублей, или 141,3 млрд долларов. Эти средства размещены на валютных счетах в ЦБ, а также в золоте. При этом около половины ликвидных активов ФНБ находятся в «замороженных» санкциями валютах — евро, британских фунтах и японских иенах.

Правительство уже задействует деньги ФНБ: в июне 50 млрд рублей из фонда было выделено Газпромбанку, в июле 46,2 млрд рублей — авиакомпаниям (34,3 млрд — «Аэрофлоту» и 11,9 млрд рублей — «Сибири»).

Использование ФНБ сейчас — это по сути просто эмиссия денег, или другими словами, запуск «печатного станка», отмечает госбанкир из крупного госбанка. Чтобы потратить «кубышку», Минфину нужно перевести средства из валюты в рубли. Но валюту фонда Минфин продает не на рынке, а центробанку, который для конвертации просто «печатает» нужную сумму по курсу.

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