Россиянин пытался вывезти из Беларуси 30 бычков

Россиянин пытался вывезти из Беларуси 30 бычков5
- 7.09.2022, 21:02
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Стоимость бычков оценивается в 65 тысяч рублей.
Милиция пресекла ввоз крупного рогатого скота в Россию.
В Кировском районе правоохранители остановили для проверки грузовой автомобиль с 50-летним россиянином за рулем. Водитель перевозил в прицепе 30 бычков без документов. Животные были закуплены в Копыльском районе и предназначались для перепродажи. Стоимость бычков оценивается в примерно 65 тысяч рублей.
Автомобиль и груз задержаны. Действиям водителя будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба МВД.