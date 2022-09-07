Украинские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24

Украинские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-244
- 7.09.2022, 21:08
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Видеофакт.
Украинские бойцы сегодня, 7 сентября, сбили российский ударный вертолет Ми-24. Вражескую цель «приземлили» бригада десантников.
Об этом сообщает командование ДШВ ВСУ.
«Это украинское небо! И вражеской авиации здесь не место!», — говорится в сообщении.
Подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают успешно уничтожать технику и живую силу российских оккупантов на одном из направлений. Военным удалось сбить очередной российский ударный вертолет Ми-24.