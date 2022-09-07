Российский корабль Василий Бех потопили военные, которые обучались работе с Harpoon в США 3 7.09.2022, 21:25

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Об этом сообщили в Пентагоне.

Украинские военные, которые потопили российский военный корабль Василий Бех, проходили подготовку работе с ракетами Harpoon в США.

Об этом сообщил заместителя министра обороны США по закупкам и поддержке Вильям Лаплант в комментарии изданию Defence One.

«Украинцы прошли обучение по применению этого оружия в нашей стране в выходные в День памяти», — рассказал он.

Лаплант добавил, что в Украине происходят «невероятные инновации», о которых США мало говорят.

Ранее он также рассказал, что украинские военные получили от партнеров противокорабельные ракеты Harpoon и переоборудовали их на автомобильную платформу.

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