Российский корабль Василий Бех потопили военные, которые обучались работе с Harpoon в США

Российский корабль Василий Бех потопили военные, которые обучались работе с Harpoon в США3
- 7.09.2022, 21:25
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Об этом сообщили в Пентагоне.
Украинские военные, которые потопили российский военный корабль Василий Бех, проходили подготовку работе с ракетами Harpoon в США.
Об этом сообщил заместителя министра обороны США по закупкам и поддержке Вильям Лаплант в комментарии изданию Defence One.
«Украинцы прошли обучение по применению этого оружия в нашей стране в выходные в День памяти», — рассказал он.
Лаплант добавил, что в Украине происходят «невероятные инновации», о которых США мало говорят.
Ранее он также рассказал, что украинские военные получили от партнеров противокорабельные ракеты Harpoon и переоборудовали их на автомобильную платформу.