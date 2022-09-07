Apple показала четыре новых iPhone 2 7.09.2022, 21:49

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Также были представлены часы и наушники.

Apple представила новые iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также восьмую версию умных часов Apple Watch, впервые — прочные Apple Watch Ultra для спортсменов и любителей походов и, наконец, второе поколение наушников AirPods Pro. Как и в прошлом году, компания выпустила четыре новых модели iPhone, но на этот раз без версии Mini

Apple провела традиционную осеннюю презентацию новых продуктов, на которой представила новые версии iPhone, умных часов Apple Watch и наушников AirPods Pro.

Apple снова разделила модели iPhone на «обычный» и Pro-версию. В этом году компания не стала выпускать модель iPhone mini. Вместо этого появилась «увеличенная» версия «обычного» iPhone. Его дизайн практически не изменился в сравнении с iPhone 13. Apple сообщила, что увеличила матрицу основной камеры. Смартфоны будут работать на процессоре Apple A15 Bionic. Стоимость смартфона будет начинаться от $899, он будет доступен в пяти цветах, включая фиолетовый, красный и голубой. Предзаказ начнется 9 сентября, в продаже стандартный iPhone 14 появится 16 сентября, а с увеличенным экраном — 7 октября.

В iPhone 14 Apple добавила возможность послать сигнал бедствия через спутники там, где сотовая связь не работает. Функция позволит даже обмениваться сообщениями. Но на первом этапе она заработает в ноябре только в США и Канаде. Первые два года после покупки iPhone 14 функция будет бесплатной.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max лишились фирменной «челки»: вместо нее теперь небольшой вырез, в который Apple уместила фронтальную камеру и датчики. Зону вокруг этого выреза система iOS будет использовать для показа уведомлений. Кроме того, Pro-версии iPhone получили функцию Always-on-Display, которая позволяет показывать информацию на заблокированном экране при выключенном дисплее. Основное отличие от предыдущего поколения — это камера. Основной сенсор iPhone 14 Pro получил разрешение 48 МПикс: как утверждает компания, сенсор увеличился на 65%, что позволяет камере улавливать больше света и лучше снимать в условиях недостаточного освещения.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max представлены в четырех цветах: стандартные черный, серебристый и золотой, а также новый фиолетовый. Стоимость iPhone 14 Pro будет начинаться от $999. Предзаказ начнется 9 сентября, в продаже появится 16 сентября.

Apple показала сразу три новых модели умных часов. Во-первых, восьмое поколение Apple Watch. За счет дополнительных датчиков часы смогут распознавать автомобильные аварии и автоматически уведомить экстренные службы и контакты. Стоимость Apple Watch Series 8 начинается от $399 за версию без поддержки сотовой связи. Часы с SIM-картой будут поддерживать международный роуминг. В продаже часы появятся 16 сентября. Кроме того, Apple обновила «бюджетные» Apple Watch SE (от $249 за версию без SIM-карты) и показала новое устройство — Apple Watch Ultra. Эти часы с прочными титановым корпусом и сапфировым стеклом предназначены для профессионалов и способны выдерживать экстремальные условия. Их стоимость начинается от $799, в продаже появятся с 23 сентября.

Наконец, Apple представила AirPods Pro второго поколения. Их дизайн практически не изменился в сравнении с первым поколением. Apple улучшила функцию «пространственного аудио»: теперь с помощью iPhone ее можно настроить для ушей каждого конкретного человека. Apple утверждает также, что улучшила шумоподавление, а в «ножку» наушников добавила сенсорную панель, которая позволит регулировать громкость жестами. В кейс для наушников встроили динамик, который поможет его найти и подскажет о низком заряде батареи. Кроме того, чехол теперь можно заряжать от зарядной панели для Apple Watch вдобавок к проводу Lightning и беспроводным зарядкам для смартфонов.

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