До +21°С будет в Беларуси в четверг 7.09.2022, 22:12

Ночью ожидаются заморозки.

До плюс 21 градуса днем и заморозки ночью ожидаются в Беларуси 8 сентября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, местами будет плюс 8-9 градусов. В отдельных районах прогнозируются заморозки от 0 до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13-19 градусов, а по юго-западу до плюс 21 градуса.

Также синоптики предупредили, что 8-9 сентября на большей части территории Гомельской и Минской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».