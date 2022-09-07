Латвия может приостановить соглашение с Беларусью об упрощении поездок для жителей приграничья 7.09.2022, 23:10

Соглашение может быть приостановлено 10 октября.

Комиссия Сейма по иностранным делам приняла решение направить на рассмотрение в парламент законопроекты, предусматривающие приостановку действия трех двусторонних договоров между Латвией и Беларусью, сообщает пресс-служба Сейма.

Предлагается приостановить с 10 октября действия соглашения между Латвией и Беларусью об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных территорий, а также договоров о взаимной помощи в таможенных делах и воздушном сообщении.

Комиссия просит рассмотреть законопроекты в срочном порядке на заседании Сейма.

Ранее комиссия предложила отраслевым министерствам оценить в общей сложности 42 двусторонних соглашения, заключенных между Латвией и Беларусью. Депутаты приняли решение инициировать расторжение, денонсацию или приостановку действия 12 договоров.

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