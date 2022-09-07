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В Мелитополе взорвали штаб «Единой России», где оккупанты готовили «референдум»

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  • 7.09.2022, 23:17
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В Мелитополе взорвали штаб «Единой России», где оккупанты готовили «референдум»

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

Во временно оккупированном Мелитополе взорвали штаб оккупантов, где готовили «референдум». Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

«Еще на один шаг дальше от псевдореферендума. Сегодняшние взрывы в Мелитополе — это минус очередной штаб Единой России», — написал он в Telegram.

Федоров уточнил, что оккупанты разместили штаб в здании Новой почты по улице Ломоносова.

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