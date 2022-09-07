В Италии разгорелся скандал из-за лукашенковского «депутата» Завалея 4 7.09.2022, 23:23

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Лукашист оправдывал массовые репрессии в Беларуси.

Из-за визита белорусского депутата Игоря Завалея, который недавно провел несколько дней на Адриатическом побережье Италии, в стране вспыхнул скандал: одного из встречавшихся с ним политиков обвиняют в близости к «путинскому миру» и требуют исключить из партии. На ситуацию обратило внимание издание «Флагшток».

Речь идет о депутате от националистической партии «Лига» Мауро Лучентини. В преддверии парламентских выборов, которые состоятся в Италии 25 сентября, он пообщался с Завалеем и охарактеризовал встречу как «конструктивный диалог по различным аспектам российско-украинского военного конфликта, экономических санкций, торговли, стоимости энергии».

Это не осталось незамеченным со стороны политических конкурентов за место в парламенте. Так, региональный комиссар Демократической партии Альберто Лосакко осудил встречу «с представителем марионеточного диктаторского режима Кремля, неоднократно осуждаемого на международном уровне за подавление политических оппонентов», и назвал ее свидетельством тесной связи «Лиги» с Кремлем.

Парламентарий задался вопросом, известно ли главе региона Марке о том, что встреча с белорусским «депутатом» была якобы организована местной администрацией:

— Знает ли президент Аквароли (Франческо Аквароли — президент региона Марке. — Прим. ред.) обо всем этом? Было ли одобрение от него? Если нет, то почему еще не было озвучено опровержение?

Депутат Демократической партии Ирене Манци заявила, что встреча Лучентини с белорусским «депутатом» наносит прямой экономический ущерб Италии. Она обратила внимание на то, что благодаря вхождению в Евросоюз Италия пользуется кредитными возможностями европейского Центробанка и защищена от роста цен на газ выше общего потолка, установленного в Евросоюзе:

— Не простительно, что Лучентини, вместо того, чтобы осознать важность вопроса, продолжает демонстрировать близость с режимом Лукашенко. <…> Наша безопасность и восстановление экономики зависят от международного положения страны. Без Европы, без ресурсов, полученных после COVID-19, Италия была бы в гораздо худшем положении.

А депутат-демократ Марко Бентивольи потребовал от лидера «Лиги» Маттео Сальвини исключить Лучентини из партии за встречу с Завалеем, которая дискредитирует Италию в Евросоюзе и НАТО:

— Сальвини обязан вмешаться, если он не выгонит Лучентини, то станет «политическим сообщником».

Напомним, в конце августа «депутат» «палаты представителей» Игорь Завалей принял участие в культурной встрече между Италией, Беларусью и Украиной «Друзья без границ» — он несколько дней провел в компании белорусских художников и моделей в регионе Марке на адриатическом побережье Италии.

По словам самого Завалея, его жена Вероника участвовала в «реабилитационных пребываниях» в Италии как ребенок из зараженных радиацией районов, сам же он приехал в эту страну впервые.

При этом депутат неоднократно встречался с итальянскими чиновниками и политиками, в частности, по вопросу возобновления поездок в Италию белорусских детей.

В то же время в своих публичных выступлениях Завалей оправдывал массовые репрессии в Беларуси и возлагал ответственность за войну в Украине на страны Запада.

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