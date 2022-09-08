Зеленский лишил гражданства четырех контрабандистов из списка СНБО 8.09.2022, 2:00

Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал о спецоперации СБУ.

Сегодня Служба безопасности провела важную операцию по деятельности некоторых подсанкционных лиц на территории Украины. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.

«Я неоднократно подчеркивал: контрабандистам и криминальным сетям в Украине места не будет. Похоже некоторые из них не поняли. Что ж, поймут», – подчеркнул он.

Президент Украины добавил, что должностные лица таможни, помогавшие контрабандистам, в том числе среди ее руководства, отстранены от должностей и получат законный ответ на все свои незаконные действия.

«Что касается тех подсанкционных лиц, у кого обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское, то на основании предложений СБУ и согласно нормам законодательства, принял решение о прекращении гражданства этих лиц», – добавил Зеленский.

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