Под Полоцком водитель, пытаясь уйти от милиции, снес забор частного дома 8.09.2022, 3:07

Фотофакт.

Под Полоцком гаишники преследовали водителя LADA — в попытке оторваться от погони он врезался в чужой забор и повредил имущество, а в довершение оказался пьян. На нарушителя составили четыре протокола, рассказали в пресс-службе ГАИ Витебской области.

Инцидент произошел 6 сентября. Наряд ДПС в Полоцке обратил внимание на автомобиль LADA Vesta — действия водителя вызвали у милиционеров подозрение, и они подали сигнал об остановке.

Вместо того чтобы подчиниться, водитель набрал скорость и попытался скрыться в направлении деревни Казьянки. Там он не справился с управлением, въехал в забор частного дома и повредил имущество на чужом подворье. К счастью, никого из людей в момент аварии там не было.

На медосвидетельствовании выяснилось, что водитель, 39-летний новополочанин, был пьян: 2 промилле.

На нарушителя составили четыре протокола, в том числе за невыполнение требования об остановке транспортного средства и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. А автомобиль забрали на штрафстоянку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».