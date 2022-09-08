В Украине создали штаб по освобожденным территориям
- 8.09.2022, 4:57
Что о нем известно.
Сегодня правительство создало координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий, а возглавила его вице-премьер Ирина Верещук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Основной задачей координационного штаба станет восстановление территорий, которые военные освобождают от врага, восстановление государственной и гражданской инфраструктуры, нормализация их жизнеобеспечения.
«Что по себе оставляет враг на деоккупированных территориях, Украина уже увидела. Это уничтожены социальная и коммунальная инфраструктуры, разрушено жилье, сожжены и разграблены предприятия, подвалы превратились в застенки. Мы будем возвращать эти земли к жизни», — заявила Верещук.
Целью мероприятий будет дальнейшая реинтеграция таких районов. В правительстве напоминают, что за последнее время удалось деоккупировать село Мазановка Донецкой области и Высокополье Херсонской области.
Несколько дней назад ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области и два на юге Украины. Также Украинские войска существенно продвинулись вперед на направлении Лисичанск-Северск.