«Все плохо, начиная с жестов»: у Путина начался распад личности 7 8.09.2022, 7:37

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Арестович оценил психическое состояние главы РФ.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о некоторых расстройствах в поведении главы Кремля Владимира Путина.

Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, передает ТСН.

«Это же распад личности – то, что он демонстрирует. Там все очень плохо, начиная с жестов и заканчивая формулировками. У Путина нервный тик», — отметил Арестович.

По его словам, руководство РФ должно принять тот факт, что у Путина начался психический распад.

«Как он заявил, что Россия ничего не потеряла в этой войне. И это в день, когда сообщили о 50 тысячах погибших солдат. В день, когда идет два контрнаступления. Он говорит, что Россия укрепила свой суверенитет... Потеряв треть армии?», — добавил Арестович.

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