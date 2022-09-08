Временная поверенная ЕС в Беларуси Эвелина Шульц рассказала подробности ее задержания 5 8.09.2022, 7:47

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Эвелина Шульц

В милиции дипломата снимали на видео.

Временная поверенная в делах Евросоюза в Беларуси Эвелина Шульц сообщила телеграм-каналу «Позірк» подробности ее задержания.

По словам дипломата, 6 сентября около 15.35 ее насильно задержали на выходе из здания Минского городского суда. Это произошло после ее беседы в фойе с гражданами, присутствовавшими на публичном оглашении приговора в закрытом судебном заседании, по которому десять политзаключенных были приговорены в общей сложности к 94 годам лишения свободы.

Шульц подчеркнула, что она неоднократно давала понять, что обладает дипломатической неприкосновенностью, предъявила как дипломатическую карту, так и дипломатический паспорт.

— В конце моего задержания около 17.30, когда прибыл представитель госпротокола МИД, сотрудник милиции попросил меня через представителя МИД (который переводил) принять официальный «протокол» и подписать его, — продолжила Шульц. — На протяжении всего этого «разговора» я настаивала на соблюдении моего дипломатического иммунитета и на присутствии представителя делегации ЕС и/или консулов Польши или Германии.

По словам дипломата, во время чтения протокола ее снимали на видеокамеру.

Напомним, 6 сентября вынесли приговор правозащитнице Марфе Рабковой и еще девяти молодым людям, проходящим с ней по одному делу. Они получили сроки от пяти до 17 лет.

После оглашения приговора начался «хапун». По данным правозащитного центра «Весна» силовики задержали 13 человек. Практически всех через несколько часов отпустили. За решеткой остались только правозащитница Наста Лойко и Даниил Кошевский. 7 сентября им дали «сутки».

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