Пропагандист Соловьев с синяками на лице запаниковал из-за контрнаступления ВСУ 19 8.09.2022, 7:52

13,872

«Рупора Кремля» признался, что все идет не по плану.

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев «засветился» на ТВ с синяками на лице и с расстроенным видом высказался об успехах контрнаступлений Вооруженных сил Украины. Он признался, что ему тревожно из-за такого поворота в войне.

Фрагмент эфира появился в сети. Российские ресурсы утверждают, что синяки у «рупора Кремля» – результат спаррингов по «бесконтактному бою».

Комментируя войну против Украины, которая у Кремля «идет по плану», Соловьев не нашел оптимистических прогнозов для оккупационных войск РФ. Он расстроился, что ВСУ уничтожают российские позиции в Херсонской и Харьковской областях.

«Как-то тревожно мне все равно. Конечно, хочется, чтобы наши только давили, только наступали, но в жизни так не бывает. Важно, чем все закончится», – признал топ-пропагандист, опустив взгляд.

В сети же обратили внимание не только на депрессивное настроение Соловьева, но и на синяки на его лице. Один из них был расположен под глазом, еще несколько – на носу и лбу.

Российский Telegram-канал Baza пишет, что синяки у кремлевского «рупора» могли появиться из-за спаррингов по «бесконтактному бою», которые якобы состоялись на прошлой неделе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».