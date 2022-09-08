Под Балаклеей идет настоящее избиение целого сектора фронта: это разгром армии РФ 12 8.09.2022, 8:05

16,386

Отступление оккупантов уже приняло форму панического бегства.

Украинская армия осуществила огромный пролом обороны оккупационной армии РФ на юге Харьковской области. Отступление российских войск уже приняло форму панического бегства. Вырисовываются контуры военной катастрофы для ВС РФ.

Об этом в Facebook пишет журналист, военный обозреватель Иван Яковина.

По последним данным, ВСУ уже удалось продвинуться вперед на десятки километров.

Захвачено большое количество российской военной техники, в том числе реактивные системы «Град» и гаубицы «Мста-С», что подтверждено фотографиями.

Такие установки, отметил Яковина, обычно держат примерно в 20-30 км от передовой.

Известно, что ВСУ не только вплотную подошли к Балаклее, но и вошли в Шевченково, что на полпути от этого города к Купянску, то есть они близки к взятию в «котел» изюмской группировки ВС РФ.

Важной деталью происходящих событий является большое количество пленных российских оккупантов. За последние два дня ВСУ серьезно увеличили так называемый «обменный фонд».

Также очень много оккупантов стали «двухсотыми» в результате контрнаступления ВСУ. В целом у армии Путина на этом направлении сформировалась полноценная военная катастрофа.

«Идет настоящее избиение целого сектора фронта. Это разгром. Не знаю, чем это закончится, но уже сейчас результаты поражают», - констатировал Яковина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».