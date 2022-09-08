«Котел» для войск РФ под Херсоном: ВСУ готовят большой прорыв с рассечением

«Котел» для войск РФ под Херсоном: ВСУ готовят большой прорыв с рассечением5
- 8.09.2022, 8:10
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Плацдарм для прорыва уже сформирован и быстро расширяется.
Украинская армия готовит для российской армии «котел» на востоке от Херсона. Плацдарм для прорыва уже сформирован и быстро расширяется.
Об этом в Telegram сообщил офицер ФСБ, военный преступник Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), пишет dialog.ua.
«В районе плацдарма противника на р.Ингулец противник продолжает медленно, но верно теснить наши части… Попытки сбить их с плацдарма и вернуть позиции до начала наступления не удались», - пожаловался российский диверсант.
По его данным, ВСУ за последние дни уже отбили у россиян Сухой Ставок, Безымянное, Костромку и Счастливое.
Стрелков уверен, что целью украинской армии на данном направлении является масштабный прорыв в районе поселка Чкалово и Берислав для рассечения оккупационной российской группировки, застрявшей на правом берегу Днепра.
По сути, это означает огромный «котел» для российских солдат. Путей отступления на левый берег в сторону Крыма нет, так как ВСУ заранее разбили все мосты через реку.