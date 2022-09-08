В Ялте вспыхнул бунт из-за привилегированного оккупанта 4 8.09.2022, 8:16

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Жители города вышли на массовый митинг.

В оккупированной Россией Ялте люди вышли на митинг из-за убийства человека: они считают, что сотрудники российской полиции незаконно отпустили одного из подозреваемых в убийстве.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Трагедия случилась вечером во вторник, 6 сентября - один из молодых людей в ходе потасовки получил более 30 ножевых ранений. Его доставили в медицинское учреждение, но спасти не удалось. Отмечается, что ссора возникла в ходе распития алкогольных напитков.

Позже стало известно, что погибшим оказался 34-летний Сергей Сухов.

По подозрению в убийстве были задержаны двое, но позже стало известно, что полиция их отпустила. Это возмутило людей: возле здания УВД в Ялте собрались несколько сотен недовольных.

Отмечается, что одним из подозреваемых стал некий Владимир Киковец, имя другого также стало известно. Речь идет об одном из участников т.н. «Крымской весны» 2014 года Кирилле Гонтаренко: он принимал участие в аннексии полуострова в составе т.н. «самообороны Крыма» и даже был награжден, о чем свидетельствует совместное фото с Яниной Павленко, «мэром» Ялты.

Кроме этого данные Гонтаренко есть на сайте «Миротворец».

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