Роберт Левандовский сделал первый хет-трик за «Барселону»
- 8.09.2022, 8:29
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В Лиге чемпионов каталонцы победили «Викторию» со счетом 5:1.
В среду, 7 сентября, завершился матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Викторией» Пльзень. Каталонский клуб уверенно стартовал с победы в группе С со счетом 5:1.
Польский форвард Роберт Левандовский впервые сделал хет-трик в составе «Барселоны».
Для этого поляку понадобилось 5 матчей. Форвард забил 3 гола в ворота «Виктории» в матче Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1-й тур. Группа С
«Барселона» – «Виктория» Пльзень – 5:1
Голы: Кессье, 13, Левандовский, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 – Сикора, 4