Роберт Левандовский сделал первый хет-трик за «Барселону» 8.09.2022, 8:29

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Роберт Левандовский

В Лиге чемпионов каталонцы победили «Викторию» со счетом 5:1.

В среду, 7 сентября, завершился матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Викторией» Пльзень. Каталонский клуб уверенно стартовал с победы в группе С со счетом 5:1.

Польский форвард Роберт Левандовский впервые сделал хет-трик в составе «Барселоны».

Для этого поляку понадобилось 5 матчей. Форвард забил 3 гола в ворота «Виктории» в матче Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа С

«Барселона» – «Виктория» Пльзень – 5:1

Голы: Кессье, 13, Левандовский, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 – Сикора, 4

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